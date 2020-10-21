События

18:27 21.10.2020

Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

1 мин читать
Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

С начала текущих суток, 21 октября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от Лебединского. Еще один факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован вблизи Авдеевки, где противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета", - указывается в сообщении.

Обстрелы не составляли угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь в открывался.

Боевых потерь и ранений в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Также был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "Орлан" вдоль линии разграничения неподалеку от населенных пунктов Марьинка и Авдеевка. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

Теги: #рф #оос
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

16:58 21.10.2020
Санкции США в отношении "Северного потока 2" затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы - Nord Stream 2 AG

Санкции США в отношении "Северного потока 2" затронут свыше 120 компаний из 12 стран Европы - Nord Stream 2 AG

13:33 21.10.2020
Песков: действия США в отношении "Северного потока 2" являются "рейдерской конкуренцией"

Песков: действия США в отношении "Северного потока 2" являются "рейдерской конкуренцией"

11:58 21.10.2020
МИД Украины призвало продолжить давление на РФ из-за кибератак по всему миру

МИД Украины призвало продолжить давление на РФ из-за кибератак по всему миру

09:37 21.10.2020
Российскому телеведущему Корчевникову запрещен въезд в Украину на 3 года

Российскому телеведущему Корчевникову запрещен въезд в Украину на 3 года

09:28 21.10.2020
Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев

Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев

07:38 21.10.2020
Российские наемники на Донбассе шесть раза нарушили режим прекращения огня, один боец ранен

Российские наемники на Донбассе шесть раза нарушили режим прекращения огня, один боец ранен

18:49 20.10.2020
СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

18:15 20.10.2020
Российские наемники нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет

Российские наемники нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет

15:20 20.10.2020
В Кремле ждут более полную информацию о создании Украиной баз на Черном море

В Кремле ждут более полную информацию о создании Украиной баз на Черном море

14:17 20.10.2020
Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться через месяц - Гинцбург

Массовая вакцинация от коронавируса в РФ может начаться через месяц - Гинцбург

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Postponing second round of local elections would leave cities in limbo – CVU

Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Со следующей недели заседания правительства будут проходить в онлайн-режиме - Шмыгаль

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

ПОСЛЕДНЕЕ

СБУ пресекла деятельность чиновников ГАСИ, незаконно выдававших разрешения на начало строительства и сертификаты готовности ввода объектов в эксплуатацию

Подготовка к саммиту "нормандского формата" ведется на уровне советников - кабмин ФРГ

Суд продлил меры пресечения обвиняемым по "делу Шеремета"

Глава Минздрава Швейцарии считает ситуацию с COVID-19 в стране одной из худших в Европе

Налоговая милиция Киева пресекла производство фальсифицированных антисептиков, которые закупались за средства бюджета - ГФС

Папа Римский Франциск высказался в поддержку однополых гражданских союзов

Министр здравоохранения ФРГ заразился коронавирусом

На местных выборах в Украине право голоса имеют более 28,6 млн избирателей – ЦИК

Войска США в восточной Европе гарантируют сдерживание любой дальнейшей активности РФ - постпред США при НАТО

Президент Украины предлагает Раде отменить мораторий на открытие дел о банкротстве в период карантина

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА