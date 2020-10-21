Российские наемники на Донбассе с начала суток трижды нарушили режим тишины

С начала текущих суток, 21 октября, российские наемники в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе трижды нарушили режим прекращения огня, сообщает штаб ООС в соцсети Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг произвел несколько выстрелов из стрелкового оружия неподалеку от Лебединского. Еще один факт нарушения режима прекращения огня зафиксирован вблизи Авдеевки, где противник открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета", - указывается в сообщении.

Обстрелы не составляли угрозы для жизни и здоровья украинских военнослужащих, поэтому огонь в открывался.

Боевых потерь и ранений в результате обстрелов среди украинских военнослужащих нет.

Также был зафиксирован пролет беспилотного летательного аппарата противника типа "Орлан" вдоль линии разграничения неподалеку от населенных пунктов Марьинка и Авдеевка. Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.