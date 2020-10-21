В пункте пропуска "Косино – Барабаш" на границе с Венгрией 22 октября возобновится пропуск пешеходов и автотранспорта

На пункте пропуска "Косино – Барабаш", что на украино-венгерской границе, в четверг, 22 октября, с 8:00 по киевскому времени будет возобновлено автомобильное и пешеходное сообщение.

"По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино – Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30 километровую зону на территорию Венгрии. Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.