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18:10 21.10.2020

В пункте пропуска "Косино – Барабаш" на границе с Венгрией 22 октября возобновится пропуск пешеходов и автотранспорта

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В пункте пропуска "Косино – Барабаш" на границе с Венгрией 22 октября возобновится пропуск пешеходов и автотранспорта

На пункте пропуска "Косино – Барабаш", что на украино-венгерской границе, в четверг, 22 октября, с 8:00 по киевскому времени будет возобновлено автомобильное и пешеходное сообщение.

"По информации венгерской стороны, пропуск лиц и транспортных средств в пункте пропуска "Косино – Барабаш" будет осуществляться исключительно в 30 километровую зону на территорию Венгрии. Пропуск с целью транзитного проезда по территории Венгрии осуществляться не будет", - сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

Теги: #венгрия #граница
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