Перенос второго тура выборов "подвесит" местные власти в Киеве и других городах - КИУ

Перенос второго тура выборов фактически оставит города без легитимной власти и приведет к пребыванию местной власти в подвешенном состоянии, заявили в Комитете избирателей Украины комментируя инициативу "Слуг народа" принять постановление об отсрочке второго тура выборов.

"КИУ отмечает, что вопрос проведения выборов не должен сопровождаться политическими спекуляциями. Ранее от представителей власти неоднократно озвучивались идеи о возможной отсрочке местных выборов и заявления, которые можно расценивать как попытки политического давления на деятельность органов местного самоуправления (в частности, относительно законодательных попыток ограничить полномочия Киевского городского головы)", - говорится в заявлении, опубликованном на странице КИУ в соцсети Фейсбук.

В Комитете избирателей считают, что инициатива об отсрочке второго тура выборов до завершения карантина противоречит Конституции Украины и нарушает избирательные права граждан.

"Согласно Конституции Украины отсрочка выборов, в том числе, второго тура голосования возможна только в условиях введения военного или чрезвычайного положения. Согласно ст. 64 Конституции Украины в условиях военного или чрезвычайного положения могут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием срока действия этих ограничений", - отмечается в заявлении.

В Комитете избирателей Украины призвали председателя Верховной Рады Дмитрия Разумкова принять безотлагательные меры по обнародованию текста проекта постановления и обратились к руководству фракции "Слуга народа" с требованием разъяснить позицию политической силы по инициативе народного депутата "Слуги Народа" о переносе второго тура выборов.

Как сообщалось, народный депутат от фракции "Слуга народа" Татьяна Грищенко зарегистрировала проект постановления Верховной Рады, в котором предлагает отменить повторное голосование на местных выборах, объяснив это пандемией COVID-19.

"20 октября мною был зарегистрирован проект постановления Верховной Рады Украины №4234. Предлагается отменить повторное голосование на выборах депутатов сельского, поселкового, городского совета (территориальной громады с количеством избирателей в 10 тысяч) и сельского, поселкового, городского головы", - написала нардеп на своей странице в Facebook в среду.

Она пояснила, что основной целью принятия этого постановления является "недопущение чрезмерной нагрузки на медицинскую систему Украины" и обеспечение противодействия распространению COVID-19, эпидемии гриппа и острых респираторных инфекций, снижение уровня угрозы жизни и здоровью населения.

"Нынешняя ситуация требует кардинальных шагов. Вторые туры выборов никуда не денутся. Проведем после карантина. Убеждена: здоровье и жизни наших граждан важнее любой политики", - резюмировала Грищенко.

Проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады, в настоящее время текст документа отсутствует.