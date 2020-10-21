НКЦК при СНБО Украины и CRDF Global Ukraine проводят масштабные учения по кибербезопасности перед местными выборами

Национальный координационный центр кибербезопасности при Совете национальной безопасности и обороны Украины и фонд "CRDF Global Ukraine" проводят масштабные учения по кибербезопасности для Центральной избирательной комиссии и основных субъектов обеспечения кибербезопасности, сообщает аппарат СНБО Украины.

"Целью учений является отработка процедур взаимодействия между представителями ЦИК, Госспецсвязи, ДКИБ СБ Украины (Департамент контрразведывательной защиты интересов государства в сфере информационной безопасности – ИФ), Департамента киберполиции и НКЦК при СНБО Украины при возникновении киберинцидентов во время проведения местных выборов 25 октября 2020 года", - сказано в сообщении.

Так, в режиме реального времени представители этих органов выполняют практические упражнения по расследованию и реагирования на киберинциденты (так называемая "Blue Team") в соответствии с заранее подготовленными сценариями на базе киберполигона Государственного центра киберзащиты Госспецсвязи.

Отмечается, что учения будут способствовать повышению координации между ведомствами в рамках рабочей группы по обеспечению бесперебойной работы Единой информационно-аналитической системы "Выборы" при подготовке и проведении местных выборов, отработке практических навыков по мониторингу состояния информбезопасности, обнаружению атак на информационно-телекоммуникационные системы, расследованию киберинцидентов и восстановлению работы компонентов информационно-телекоммуникационных систем после этого.