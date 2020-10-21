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14:51 21.10.2020

Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта заметили 76% украинцев – опрос "Рейтинга"

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Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта заметили 76% украинцев – опрос "Рейтинга"

Улучшение состояния дорог и увеличение объемов их ремонта в течение последнего года заметили 76% украинцев, 23% противоположного мнения, свидетельствуют результаты опроса Социологической группы "Рейтинг".

Согласно данным, обнародованным в среду, по результатам соцопроса, в 2017 году улучшение состояния дорог отмечали 62% респондентов, в 2018 году - 61%, данные за прошлый год не приводятся.

Оценивая улучшение состояния дорог на разных уровнях, 67% украинцев заметили улучшение на дорогах межобластного сообщения, 63% - в своем районе, 62% - в своем населенном пункте.

При этом, среди респондентов, которые заметили улучшение состояния дорог, 46% опрошенных считают, что самая большая заслуга в этом местных властей, 29% считают, что это заслуга президента, только 3% - премьер-министра, 2% - Верховной Рады.

"За последние три года значительно возросло количество тех, кто считает, что улучшение дорог - заслуга президента", - отмечают в "Рейтинге".

При этом, 56% опрошенных считают, что при президенте Владимире Зеленском ремонтируют дорог больше, чем при экс-президенте Петре Порошенко (13%), а еще 18% опрошенных считают, что при обоих президентах строилось одинаковое количество дорог.

Оценивая сферу строительства социальной инфраструктуры 27% опрошенных считают, что ее больше строят при Зеленском, 27% - при обоих, 17% - при Порошенко.

"Сравнивая всех президентов, 41% считают, что больше всего дорог ремонтировали при Зеленском. 15% - считают, что это было во времена каденции президента Порошенко, 11% - Януковича, 8% - Кучмы, 3% - Ющенко и 2% - Кравчука. 17% - не смогли определиться по этому вопросу", - отмечается в сообщении социологической группы.

Опрос проводился 8-10 октября среди населения Украины в возрасте от 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность: 3000 респондентов. Метод опроса: CATI (computer-assisted telephone interviews - телефонные интервью с использованием компьютера, на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров). Погрешность репрезентативности исследования: не более 1,8%.

Теги: #дороги #опрос
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