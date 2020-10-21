События

13:25 21.10.2020

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

1 мин читать
Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе селекторного совещаниия с руководителями областей относительно ситуации с распространением COVID-19 на территории Украины озвучил статистику по заболеваемости, заслушал информацию об эпидемической ситуации в Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской областях и в Киеве.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, премьер отметил, что, согласно расчетам СНБО, в ближайшие недели вероятен существенный рост заболеваемости COVID-19 во Львовской области. Он призвал глав облгосадминистраций переходить от наблюдательного контроля к активным действиям.

"Нужно уже принимать решение о перепрофилировании больниц. Предоставляйте предложения о развертывании мобильных госпиталей и расчеты, насколько возможно расширить коечный фонд. Всем уже пришла субвенция, и к концу месяца 80% койкомест должны быть обеспечены подачей кислорода", - сказал он.

Кроме того, премьер-министр поручил главам Одесской, Харьковской, Донецкой, Львовской ОГА и Киевской горгосадминистрации проводить на регулярной основе заседания комиссий ТЭБ и ЧС совместно с органами местного самоуправления.

Теги: #шмыгаль #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 21.10.2020
МАУ переносит старт рейсов из Киева в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября, в Ереван и Баку – до 13 ноября

МАУ переносит старт рейсов из Киева в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября, в Ереван и Баку – до 13 ноября

12:56 21.10.2020
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

12:11 21.10.2020
Избирательные участки должны быть обеспечены антисептиками и разметкой для соблюдения дистанции – Степанов

Избирательные участки должны быть обеспечены антисептиками и разметкой для соблюдения дистанции – Степанов

11:58 21.10.2020
В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

10:40 21.10.2020
Бразилия будет использовать китайскую вакцину от COVID-19 наравне с вакциной AstraZeneca

Бразилия будет использовать китайскую вакцину от COVID-19 наравне с вакциной AstraZeneca

09:43 21.10.2020
Украинцы в период карантина женились в 6 раз чаще, чем разводились

Украинцы в период карантина женились в 6 раз чаще, чем разводились

09:24 21.10.2020
В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 - 6 719, умерших - 141

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 - 6 719, умерших - 141

08:16 21.10.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн - университет Хопкинса

03:35 21.10.2020
На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

20:09 20.10.2020
Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 - 6 719, умерших - 141

Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину с сентября

Кличко: с 21 до 29 октября киевские школьники ушли на каникулы

В ближайшие дни в Украине будет сухо и немного потеплеет

КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

В результате "пьяного" ДТП в Харьковской области погибли два человека - полиция

Норма о выборе тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе в ходе ВНО принято еще Гриневич, а мы лишь имплементируем - Шкарлет

Российскому телеведущему Корчевникову запрещен въезд в Украину на 3 года

Отношения ЕС с Минском нуждаются в пересмотре, "бизнес, как обычно" уже невозможен - Боррель

Внедрение технологий приведет к потере 85 млн рабочих мест мире к 2025г и создаст 97 млн новых - ВЭФ

Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА