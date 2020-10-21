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13:00 21.10.2020

МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину с сентября

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МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину с сентября

По данным МВД Беларуси с сентября в Украину уехало 3 тыс. граждан республики, в Польшу 10 тыс. человек

"На территорию Польши был самый большой въезд - около 10 тыс. человек. Латвия и Литва - гораздо меньше. Образно говоря, не более 500 человек выехали в эти две страны", - сообщил журналистам начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Алексей Бегун в среду. Его цитирует госагентство БелТА.

В Украину, по словам Бегуна, с сентября уехали около 3 тыс. человек.

По мнению начальника департамента, нельзя говорить о том, что выезд белорусских граждан спровоцировали "определенные события в стране". "Может, определенные лица, которые ставили своей целью уже достаточно давно переехать на ПМЖ в другие страны, использовали этот внутриполитический кризис для того, чтобы обратиться с ходатайством в компетентные органы Литвы или Польши о предоставлении статуса беженца, и очень часто создавали так называемую информационную картинку, чтобы подтвердить, что являются жертвами за свои политические взгляды на территории Беларуси", - считает он.

Бегун полагает, что люди не возвращаются из-за условий карантина, которые установлены в других странах. Он уверен, что в основном речь идёт о трудовой миграции. "Часть выезжает как работающие лица. Думаю, это не безвозвратная, это трудовая миграция. Понятно, что украинцы предоставили определенные преференции айтишникам, поляки до сих пор предоставляют преференции в отношении работающих белорусов, которые в упрощенном порядке привлекаются для трудовой деятельности и выезжают на работу", - сказал он.

В Беларуси уже третий месяц продолжаются акции протеста против итогов выборов президента, которые прошли 9 августа. Победителем объявлен действующий глава государства Александр Лукашенко, который занимает этот пост с 1994 года. Участники акций не признают оглашенные властями итоги выборов, считают их сфальсифицированными. Запад не признает Лукашенко законно избранным президентом.

Теги: #беларусь
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