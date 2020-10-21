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12:50 21.10.2020

Кличко: с 21 до 29 октября киевские школьники ушли на каникулы

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Кличко: с 21 до 29 октября киевские школьники ушли на каникулы

С 21 по 29 октября школьники Киева ушли на каникулы, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"С сегодняшнего дня - с 21 октября - 422 столичные школы города ушли на каникулы. Еще 6 школ продолжают работать, там ввели новую - триместровую, систему обучения", - отметил Кличко во время онлайн пресс-конференции.

По его словам, решение начать каникулы в столице ранее обусловлено тем, что ситуация в учебных заведениях с заболеваемостью в последнее время существенно ухудшилась. Кроме того, в помещениях большинства столичных школ 25 октября, во время местных выборов, будут работать избирательные участки, которые необходимо подготовить.

"В частности, и сделать усиленную дезинфекцию. Такую же дезинфекцию проведут в школах перед возобновлением учебного процесса. То есть перед 29 октября", - подчеркнул Кличко.

Теги: #киев #школа #кличко
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