В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

За минувшие сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, 23 человека умерли, сообщил в четверг мэр города Виталий Кличко.

"Вирус не отступает. И количество больных и летальных случаев у нас опять существенно увеличилось. За прошедшие сутки в Киеве - 559 больных коронавирус. Умерли 23 человека. Всего коронавирус унес жизни 627 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31 869", - сообщил Кличко во время онлайн пресс-конференции в среду.

Среди заболевших: 294 женщины в возрасте от 18 до 87 лет и 20 девочек от одного до 17 лет. А также 221 мужчина в возрасте от 18 до 90 лет и 24 мальчика от двух до 17 лет. Заболели также 27 медиков.

В больницы столицы госпитализировали 63 пациента. Остальные - на самоизоляции, под контролем врачей.

Выздоровели за минувшие сутки 199 человек. Всего коронавирус преодолели 11 115 жителей Киева.

"Больше всего случаев заболевания за прошедшие сутки обнаружили в Деснянском районе - 139, в Днепровском - 78 и в Печерском районе - 66 случаев", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что в медучреждениях столицы от коронавируса лечатся 1 666 больных.

"Как видим, у нас увеличивается количество больных, нуждающихся в госпитализации. В стационарах столичных медучреждений сегодня лечатся 1 666 больных коронавирусом, из них 33 ребенка. 394 пациента - в тяжелом состоянии, 618 получают кислородную поддержку, 28 - под аппаратами ИВЛ. Еще 147 пациентов находятся в больницах с подозрением на коронавирус. Пневмонию в столичных медучреждениях лечат 463 больных", - сообщил Кличко.

Он также отметил, что с приходом осени и похолоданием начался еще сезон заболеваемости гриппом и ОРВИ. Только на прошлой неделе в столице зарегистрировали более 8000 больных гриппом и ОРВИ.