Избирательные участки должны быть обеспечены антисептиками и разметкой для соблюдения дистанции – Степанов

На избирательных участках во время местных выборов в Украине необходимо обеспечить соблюдение ряда противоэпидемических ограничений, сказал министр здравоохранения Максим Степанов в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду.

"Перед началом работы глава окружной комиссии должен определить ответственное лицо, которое перед входом избирателей в помещение будет проводить опрос относительно наличия у них симптомов. Это касается и членов комиссии. Любой человек с температурой свыше 37,2 обязан покинуть помещение и обратиться к врачу",- сказал он.

При этом он добавил, что в ходе подготовки к выборам запрещаются массовые мероприятия в закрытых помещениях.

"Имеется в виду посещение территорий избирательных комиссий. Возле входа в помещение голосования должна быть разметка для соблюдения дистанции. Также необходимо обеспечить отдельный вход и выход. Возле одного стола, где выдаются бюллетени, должно быть не более трех человек", - сказал министр.