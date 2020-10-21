В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 131 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 3 433 человека, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 394 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, из 131 нового случая заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 20 человек. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 111 человек.

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 21 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 6 719 новых случаев, а также рекордное количество умерших - 141; выздоровели 2 686 человек, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.