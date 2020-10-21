События

11:58 21.10.2020

В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

1 мин читать
В ВСУ за сутки у 131 человека выявили COVID-19

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки подтвердили 131 новый случай заболевания острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

"Всего за время пандемии выздоровели – 3 433 человека, летальных случаев - 14. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 394 человека", - сказано в сообщении медиков на странице в Фейсбуке.

Так, из 131 нового случая заболевания COVID-19 в учреждениях здравоохранения находится 20 человек. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 111 человек.

Отмечается, что состояние здоровья всех пациентов удовлетворительное.

Как сообщалось, в Украине по состоянию на утро среды, 21 октября, зафиксировано новое рекордное число заболевания коронавирусной болезнью COVID-19 – 6 719 новых случаев, а также рекордное количество умерших - 141; выздоровели 2 686 человек, свидетельствуют данные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны.

Теги: #всу #коронавирус
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

13:38 21.10.2020
МАУ переносит старт рейсов из Киева в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября, в Ереван и Баку – до 13 ноября

МАУ переносит старт рейсов из Киева в Брюссель, Дюссельдорф и Прагу до 27 ноября, в Ереван и Баку – до 13 ноября

13:25 21.10.2020
Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

12:56 21.10.2020
В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

12:11 21.10.2020
Избирательные участки должны быть обеспечены антисептиками и разметкой для соблюдения дистанции – Степанов

Избирательные участки должны быть обеспечены антисептиками и разметкой для соблюдения дистанции – Степанов

10:40 21.10.2020
Бразилия будет использовать китайскую вакцину от COVID-19 наравне с вакциной AstraZeneca

Бразилия будет использовать китайскую вакцину от COVID-19 наравне с вакциной AstraZeneca

09:43 21.10.2020
Украинцы в период карантина женились в 6 раз чаще, чем разводились

Украинцы в период карантина женились в 6 раз чаще, чем разводились

09:24 21.10.2020
В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 - 6 719, умерших - 141

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 - 6 719, умерших - 141

08:16 21.10.2020
Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн - университет Хопкинса

Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн - университет Хопкинса

03:35 21.10.2020
На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

20:09 20.10.2020
Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Шмыгаль призвал регионы подавать предложения о развертывании мобильных госпиталей и расширении коечного фонда

В Киеве за сутки коронавирусом заболели 559 киевлян, в медучреждениях от COVID-19 сейчас лечатся 1666 больных – Кличко

В Украине за сутки рекордное количество заболевших COVID-19 - 6 719, умерших - 141

Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

ПОСЛЕДНЕЕ

МВД Беларуси сообщило о выезде 13 тыс. белорусов в Польшу и Украину с сентября

Кличко: с 21 до 29 октября киевские школьники ушли на каникулы

В ближайшие дни в Украине будет сухо и немного потеплеет

КС приступил к рассмотрению жалобы о конституционности положений Админкодекса в части ответственности за автофиксирумые нарушения ПДД

В результате "пьяного" ДТП в Харьковской области погибли два человека - полиция

Норма о выборе тестирования по украинскому языку или украинскому языку и литературе в ходе ВНО принято еще Гриневич, а мы лишь имплементируем - Шкарлет

Российскому телеведущему Корчевникову запрещен въезд в Украину на 3 года

Отношения ЕС с Минском нуждаются в пересмотре, "бизнес, как обычно" уже невозможен - Боррель

Внедрение технологий приведет к потере 85 млн рабочих мест мире к 2025г и создаст 97 млн новых - ВЭФ

Россия полна решимости продолжить строительство "Северного потока 2" - Косачев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА