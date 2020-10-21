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10:40 21.10.2020

Бразилия будет использовать китайскую вакцину от COVID-19 наравне с вакциной AstraZeneca

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Бразилия будет использовать китайскую вакцину от COVID-19 наравне с вакциной AstraZeneca

Бразилия добавит китайскую вакцину против коронавируса CoronaVac в национальную программу по иммунизации.

По словам министра здравоохранения Бразилии Эдуарду Пасуэллу, федеральное правительство достигло соглашения с властями штата Сан-Паулу о закупке 46 млн доз вакцины начиная с января.

Министр отметил, что эта вакцина станет бразильской наравне с другой - разработанной фармацевтической компанией AstraZeneca в сотрудничестве со специалистами Оксфордского университета. Ранее Бразилия подписала контракт на 100 млн доз оксфордской вакцины, однако после того как ее тестирование было приостановлено, вероятно, вакцина CoronaVac станет доступной раньше.

Ранее вокруг вакцины CoronaVac, разработанной китайской компанией SinoVac Biotech, разгорелись серьезные баталии - в то время как президент страны Жаир Болсонару противился ее использованию, отдавая предпочтение оксфордской разработке, губернатор штата Сан-Паулу Жоау Дориа, напротив, продвигал соглашение между компанией SinoVac и бразильским НИИ "Бутантан", предусматривающее тестирование и производство этой вакцины в Сан-Паулу.

Бразилия стала одной из наиболее пострадавших от эпидемии COVID-19 стран мира. Там выявлено 5,3 млн случаев заражения, 155 тыс. человек скончались.

Теги: #коронавирус #бразилия #вакцина #китай
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