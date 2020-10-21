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08:16 21.10.2020

Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн - университет Хопкинса

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Число заражений COVID-19 в мире превысило 40,7 млн - университет Хопкинса

С начала пандемии COVID-19 во всем мире зафиксировано 40 млн 729 тыс. 251 случай заражения коронавирусом, за минувшие сутки выявлено 380 тыс. 514 новых случаев, сообщил американский университет Джонса Хопкинса.

По его данным, на утро среды во всем мире число умерших от связанных с COVID-19 заболеваний выросло до 1 млн 124 тыс. 27 человек против 1 млн 117 тыс. 572 на утро вторника, излечились 27 млн 846 тыс. 487 человек.

В число стран с 5 млн и более подтвержденными случаями заражений коронавирусом вошли США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу заразившихся и скончавшихся остаются Соединенные Штаты, где выявлено суммарно 8 млн 273 тыс. 296 заражений коронавирусом и 221 тыс. 52 летальных исхода. Более 3,2 млн человек в США излечились от коронавируса.

Второе место по числу заразившихся занимает Индия, где зафиксировано 7 млн 597 тыс. 63 заболевших COVID-19 при 115 тыс. 197 смертельных случаях и 6,7 млн поправившихся.

Третья позиция в мире по числу инфицированных у Бразилии. Здесь за время пандемии зарегистрировано 5 млн 273тыс. 954 случая заражения, умерли 154 тыс. 837, вылечены 4,5 млн человек.

Теги: #статистика #коронавирус #мир
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