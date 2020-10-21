События

07:38 21.10.2020

Российские наемники на Донбассе шесть раза нарушили режим прекращения огня, один боец ранен

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Российские наемники на Донбассе шесть раза нарушили режим прекращения огня, один боец ранен

За минувшие сутки российские наемники на Донбассе щесть раз открывали огонь по украинским позициям, ранен один боец, сообщили в штабе операции Объединенных сил.

"За прошедшие сутки, 20 октября, вооруженные формирования Российской Федерации шесть раз нарушили договоренности, достигнутые в рамках Трехсторонней контактной группы 22 июля 2020. В результате вражеского выстрела один украинский защитник получил акубаротравму", - говорится в утренней сводке на странице штаба в Фейсбуке в среду.

В штабе отметили, что его оперативно госпитализировали и состояние здоровья удовлетворительное.

Режим прекращения огня наемники нарушали неподалеку Светлодарска и Майорска, где провоцировали украинских защитников из стрелкового оружия, и трижды вблизи Авдеевки. На этом участке зафиксировано применение противником гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Кроме того, на Приазовье в районе Павлополя вопреки достигнутым договоренностям зафиксировано пролет БПЛА противника типа "Квадрокоптер" с пересечением линии разграничения. Средства радиоэлектронной борьбы Объединенных сил подавили вражеский беспилотник, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

"С начала текущих суток, 21 октября, на всех участках ответственности украинских подразделений выстрелов со стороны вооруженных формирований Российской Федерации не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина", - добавили в штабе.

 

Теги: #оос #сводка #украина
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