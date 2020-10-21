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06:58 21.10.2020

Суд отложил подготовительное заседание по иску о взыскании задолженности по кредиту на реконструкцию харьковского парка им. Горького

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Суд отложил подготовительное заседание по иску о взыскании задолженности по кредиту на реконструкцию харьковского парка им. Горького

Хозяйственный суд Харьковской области отложил на 24 ноября подготовительное заседание по иску ПАО "Акционерный коммерческий промышленно-инвестиционный банк" к КП "Центральный парк культуры и отдыха им.М.Горького" (ЦПКиО им.М.Горького) и КП "Харьковский метрополитен" о взыскании задолженности по кредитному договору об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии.

"Банк еще не получил отзыв от первого ответчика... Получим отзыв, изучим его, напишем свои соображения относительно него, а потом уже дело будет рассматриваться по сути", - сказал журналистам представитель банка Сергей Денисенко.

В свою очередь представитель метрополитена Светлана Колесан заявила, что не согласна с исковыми требованиями. Она также опровергла информацию о том, что в качестве залогового имущества выступало имущество КП "Харьковский метрополитен".

"Наше имущество не заложено", - сказала Колесан.

Заседание суда проходило в закрытом режиме. Распорядитель суда объяснил это, в частности, небольшим размером зала, а также карантинными ограничениями.

Как сообщалось, банк требует взыскать с КП "ЦПКиО им. М. Горького" и КП "Харьковский метрополитен" задолженность в сумме 6 млн. 560 тыс. 797,62 евро и 52 млн. 768 тыс. 160,49 грн.

В апреле 2011 года Харьковский горсовет разрешил КП "ЦПКиО им. М. Горького" взять кредит на 5 лет в сумме 250 млн. грн. (или на тот момент эквивалент 20 млн. евро) на реконструкцию, новые аттракционы и оборудование. Проценты по кредиту не должны были превышать 17% годовых в гривне и 9% годовых в евро. Финансовым поручителем по кредиту выступало КП "Харьковский метрополитен".

17 июня 2011 года КП "ЦПКиО им. М. Горького" заключило кредитный договор об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии с ПАО "Проминвестбанк".

25 февраля 2015 года Харьковский горсовет дал согласие на пролонгацию кредита, взятого на реконструкцию парка им.Горького.

В соответствии с принятым решением, депутаты дали согласие на продление срока действия кредитного договора об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии, заключенного с ПАО "Проминвестбанк" на 24 месяца (до 17 июня 2017 г.) с лимитом кредитной линии в сумме, не превышающей 11,5 млн.евро и фактической задолженностью 8, 494 млн.евро и 73,061 млн. грн. Депутаты также дали согласие КП "Харьковский метрополитен", как финансовому поручителю по обязательствам КП Центральный парк культуры и отдыха им. Горького", на обеспечение измененного основного обязательства по кредитному договору об открытии мультивалютной невозобновляемой кредитной линии.

В пояснительной записке к проекту решения необходимость пролонгации кредитного договора объяснялась троекратным увеличением курса евро в течение года

Теги: #парк #украина #суд #харьков
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