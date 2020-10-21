На Луганщине чиновников подозревают в хищении бюджетных средств на предотвращение катастроф в результате затопления шахт

В Луганской области группу чиновников подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на предотвращение катастрофы в результате затопления шахт, сообщила пресс-служба Национальной полиции Украины.

"Сейчас и.о. гендиректору ГП "Первомайскуголь", директору обособленного подразделения ОП "Шахта "Золотое" и двум руководителям обществ сообщено о подозрениях по ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 2 ст. 15 ч. 5 ст. 191 (покушение на присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 1 ст. 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса Украины", - сказано в сообщении.

Как отмечается, правоохранители разоблачили коррупционную "схему" по разворовыванию средств, выделенных на предупреждение чрезвычайной ситуации техногенного характера в связи с затоплением шахт на Луганщине.

В Нацполиции добавили, что сумма убытков более 14 млн грн.

В ходе следствия правоохранители установили, что в 2017 году в Первомайском-Стахановском угледобывающем регионе сложилась критическая ситуация с затоплением двух шахт на временно оккупированной территории Луганской области. Как следствие - увеличился уровень воды на третий шахте "Золотое", что могло привести к катастрофе.

Отмечается, что в 2018 году правительство выделило 33 млн грн на финансирование необходимых работ на шахте, а распорядителем денег определен ГП "Первомайскуголь".

"Госпредприятие заключило договор на выполнение необходимых работ с генподрядчиком, а тот - с другой коммерческой структурой. Однако часть работ выполнялась за счет сотрудников шахты, некоторые работы, которые были оплачены из средств государственного бюджета, не выполнялись вообще. Кроме того, стоимость отдельных материалов была значительно завышена", - подчеркнули в ведомстве.

Также в полиции отметили, что таким образом коммерческим структурам переплатили более 14 млн грн. Также правоохранители помешали хищению еще почти 3,5 млн грн.