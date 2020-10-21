На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

В Черновицкой области в течение вторника зафиксировали 233 случая инфицирования COVID-19, всего в области уже более 18,3 тыс. заболевших, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

По информации Осачука, за последние сутки зафиксировано 233 случая болезни, 18 314 в целом. 88 человек выздоровели за последние сутки, 9595 с начала эпидемии.

Черновицкий областной центр исследовал 1316 образцов в сутки. Всего в области от инфекции умерло 417 человек.

Больше подробностей глава ОГА не привел.