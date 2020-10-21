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03:35 21.10.2020

На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

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На Буковине за сутки более 230 новых заболеваний коронавирусом

 В Черновицкой области в течение вторника зафиксировали 233 случая инфицирования COVID-19, всего в области уже более 18,3 тыс. заболевших, сообщил глава облгосадминистрации Сергей Осачук.

По информации Осачука, за последние сутки зафиксировано 233 случая болезни, 18 314 в целом. 88 человек выздоровели за последние сутки, 9595 с начала эпидемии.

Черновицкий областной центр исследовал 1316 образцов в сутки. Всего в области от инфекции умерло 417 человек.

Больше подробностей глава ОГА не привел.

Теги: #черновицкая_область #коронавирус #украина
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