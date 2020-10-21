Харьковская полиция устанавливает обстоятельства ДТП с участием конвойного авто

В Харькове во вторник, около 17:30, на перекрестке ул. Озерянская и Полтавский шлях произошло ДТП с участием конвойного автомобиля, который перевозил в СИЗО взятых под стражу, в результате аварии никто не пострадал.

"Служебный автомобиль Ford Transit... двигался по маршруту с включенными проблесковыми маячками и громкоговорителем. При выезде на перекресток со служебным автомобилем столкнулся Daewoo Lanos. Транспортные средства получили технические повреждения", - сообщает отдел коммуникаций ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Четырех конвоируемых пересадили в другой автомобиль и доставили в следственный изолятор.

На место происшествия прибыл экипаж патрульной полиции для проведения осмотра и документирования ДТП.