Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе и его реинтеграции

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для достижения мира в регионе необходимо принятие пакета законов о его реинтеграции.

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен включать в себя прекращение войны, проведения выборов на неподконтрольных территориях, формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях, принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).