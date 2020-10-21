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01:28 21.10.2020

Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе и его реинтеграции

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Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе и его реинтеграции

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по урегулированию конфликта на Донбассе Леонид Кравчук заявил, что для достижения мира в регионе необходимо принятие пакета законов о его реинтеграции.

"Это огромный массив документов, который включает в себя период войны, после войны и период включения неподконтрольных территорий в систему украинской власти", - сказал Кравчук в эфире телеканала "Украина 24".

По словам Кравчука, вопрос реинтеграции Донбасса является комплексным и должен включать в себя прекращение войны, проведения выборов на неподконтрольных территориях, формирование исполнительной власти на неподконтрольных территориях, принятие пакета законов экономического характера (в том числе законов, которые создают условия для инвестиций и бизнеса).

Теги: #донбасс #условия #кравчук #реинтеграция #украина
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