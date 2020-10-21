События

01:19 21.10.2020

В КС ответили на обвинения "Слуги народа"

1 мин читать
В КС ответили на обвинения "Слуги народа"

Конституционный суд Украины заявил о своем исключительном праве определять, как будет рассматриваться дело, ответив на обвинения партии "Слуга народа" в отношении изменения формы рассмотрения представления относительно конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба суда.

Соответствующее заявление опубликовано вечером 20 октября.

"Решение вопроса по определению и изменения формы рассмотрения дела на любой стадии конституционного производства является исключительным правом суда. В соответствии с §49 регламента Конституционного суда Украины форму конституционного производства суд определяет на своем заседании постановлением", - сказано в сообщении.

В КСУ отметили, что основной формой рассмотрения дел является именно письменное производство.

"Последнее как раз и возмутило партию "Слуга народа", - отметили в пресс-службе.

В суде объясняют, что решили рассматривать дело письмо из-за карантина.

В то же время, отмечают в КСУ, рассмотрение все равно остается открытым.

Кроме того, судьи надеются, что заявления партии отражают позицию отдельных политиков, а не президента или парламента.

"Заявления и высказывания отдельных политиков и государственных служащих в средствах массовой информации и социальных сетях в адрес Конституционного суда Украины сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" судом прав президента Украины и Верховной рады Украины является попыткой подрыва авторитета Конституционного суда Украины", - подытожили в КСУ.

Теги: #ксу #украина #слуга_народа #ответ
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

01:28 21.10.2020
Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе и его реинтеграции

Кравчук назвал четыре условия для достижения мира на Донбассе и его реинтеграции

22:27 20.10.2020
НАК "Нафтогаз" поддерживает решение США о расширении санкций против "Северного потока-2"

НАК "Нафтогаз" поддерживает решение США о расширении санкций против "Северного потока-2"

22:11 20.10.2020
"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

"Динамо" проиграло стартовый матч в Лиге чемпионов на своем поле "Ювентусу"

21:53 20.10.2020
Шкарлет назвал пять основных заданий МОН

Шкарлет назвал пять основных заданий МОН

19:08 20.10.2020
Полтавский ГОК намерен построить новую ЛЭП с демонтажем участка существующей и вырубкой деревьев под нее

Полтавский ГОК намерен построить новую ЛЭП с демонтажем участка существующей и вырубкой деревьев под нее

15:42 20.10.2020
В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

В "Слуге народа" считают обоснованным перечисление достижений в послании президента

15:31 20.10.2020
Цены на жилье в Украине в III кв. выросли на первичном рынке на 7,7%, на вторичном на 10,6% – Госстат

Цены на жилье в Украине в III кв. выросли на первичном рынке на 7,7%, на вторичном на 10,6% – Госстат

08:16 20.10.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве  восточных и южных областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве  восточных и южных областей Украины

07:24 20.10.2020
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:56 20.10.2020
Пиротехники Житомирщины уничтожили 2 артиллерийских снаряда – ГСЧС

Пиротехники Житомирщины уничтожили 2 артиллерийских снаряда – ГСЧС

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

Экс-главе ГНС Верланову сообщено о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн

Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

ПОСЛЕДНЕЕ

SpaceX готовится запустить на орбиту третью за месяц группу интернет-спутников Starlink

Шеф Пентагона объяснил необходимость усиления военного присутствия США в Восточной Европе угрозами со стороны РФ

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

Суточное число смертей от COVID-19 в Великобритании впервые с июня превысило 240 человек

В Циндао будут проверять импортные замороженные продукты после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке трески

Двое мошенников пытались завладеть зданием ГФС в центре Одессы – прокуратура

В ЕС заявили о росте киберугроз во время пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА