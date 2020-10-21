В КС ответили на обвинения "Слуги народа"

Конституционный суд Украины заявил о своем исключительном праве определять, как будет рассматриваться дело, ответив на обвинения партии "Слуга народа" в отношении изменения формы рассмотрения представления относительно конституционности статьи о незаконном обогащении и других законов антикоррупционного законодательства, сообщила пресс-служба суда.

Соответствующее заявление опубликовано вечером 20 октября.

"Решение вопроса по определению и изменения формы рассмотрения дела на любой стадии конституционного производства является исключительным правом суда. В соответствии с §49 регламента Конституционного суда Украины форму конституционного производства суд определяет на своем заседании постановлением", - сказано в сообщении.

В КСУ отметили, что основной формой рассмотрения дел является именно письменное производство.

"Последнее как раз и возмутило партию "Слуга народа", - отметили в пресс-службе.

В суде объясняют, что решили рассматривать дело письмо из-за карантина.

В то же время, отмечают в КСУ, рассмотрение все равно остается открытым.

Кроме того, судьи надеются, что заявления партии отражают позицию отдельных политиков, а не президента или парламента.

"Заявления и высказывания отдельных политиков и государственных служащих в средствах массовой информации и социальных сетях в адрес Конституционного суда Украины сводятся к обвинениям в "грубом нарушении" судом прав президента Украины и Верховной рады Украины является попыткой подрыва авторитета Конституционного суда Украины", - подытожили в КСУ.