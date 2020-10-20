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21:53 20.10.2020

Шкарлет назвал пять основных заданий МОН

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Министерство образования и науки (МОН) Украины работает над пятью важными задачами, сообщил и.о. министра образования Сергей Шкарлет.

"Команда МОН уже работает над такими задачами, как укрепление кадрового потенциала школы - способом поэтапного повышения зарплат учителей, установление надбавок по результатам сертификации, поддержки молодых специалистов. 100-процентным обеспечением бесплатного подвоза детей и педагогов в детсады, школы и проживания в деревне. Восстановлением профессионально-технического образования - представлен план модернизации, продолжается работа над стратегией развития профессионального образования. Реформированием научной сферы - ключевым вопросом является определение модели трансформации Национальной и отраслевых академий наук, уже работают рабочие группы. Изменением подхода государства к системе высшего образования - продолжается общественное обсуждение проекту стратегии развития высшего образования Украины до 2031 года", - написал Шкарлет в своем Telegram-канале.

И.о. министра отметил, что президент Владимир Зеленский подтвердил стратегическое значение образования и науки для развития Украины, что уже видно по объему финансирования образования в проект Госбюджета-2021.

По его словам, прирост составляет 34 млрд грн, а на 30% будут увеличены оклады педагогов. Ио. министра отметил, что заложено новую программу для противодействия пандемии коронавируса (1 млрд грн), а также поддержка министерской инициативы относительно основания со следующего года ежегодной президентской премии для детей, получивших высокие результаты внешнего тестирования.

Теги: #шкарлет #основные #задачи #мон #украина
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