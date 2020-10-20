Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Экс-глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов заявляет, что обвинения в отношении него являются безосновательными, а врученное ему Офисом генерального прокурора подозрение политически мотивированное.

"К сожалению, в Офисе генпрокурора не прислушались к голосу здравого смысла и подписали заведомо необоснованное и политически мотивированное подозрение, которое связано с делом "АрселорМиттал". Узнал об этом, как всегда, из новостей. Генпрокуратура, которая должна стоять на страже законности, выполняет заказы политиков", - написал Верланов на странице в Фейсбуке во вторник.

Верланов также подчеркнул, что считает обвинения абсолютно безосновательными и назвал их очередным образцом "юридического трэша", который он вскоре пообещал доказать.

"Буду защищать себя и те реформы, ради которых я пришел на государственную службу", - отметил он.

Ранее Офис генпрокурора сообщил о подозрении бывшему главе Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в злоупотреблении властью и служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица, использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшем тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

Досудебным расследованием установлено, что бывший глава Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентной платы за пользование недрами одному из крупнейших металлургических комбинатов страны.

Как сообщалось, правительство 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс на нового главу ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных.