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20:09 20.10.2020

Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

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Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

Беларусь с 22 октября разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid и ухода на самоизоляцию на 10 дней.

"С 00.00 22 октября иностранным гражданам или лицам без гражданства, следующим транзитом через Беларусь, на границе не понадобится справка об отсутствии COVID-19. Также их не коснутся и требования о 10-ти дневной самоизоляции", - говорится в сообщении Государственного пограничного комитета во вторник.

В ГПК проинформировали, что иностранцам нужно будет документально подтвердить 24-часовой транзит через территорию Беларуси. "Такими документами могут быть билет, транзитная виза Беларуси, официальное приглашение органа (организации) государства следования, путевки в лечебные (оздоровительные), учреждения и другие документы", - рассказали в Госпогранкомитете.

При этом у тех, у кого не будет документов, подтверждающих 24-часовой транзит, также сохраняется возможность въезда в Беларусь без справки и соблюдения самоизоляции. "Однако таким лицам пограничники будут выдавать "анкету прибывшего", в которой гость страны должен оставить запись: "транзит через территорию Республики Беларусь в срок не более 24 часов", - отметили в ГПК.

В комитете подчеркнули, что эту анкету человек обязан сохранить, а при выезде из страны отдать пограничнику.

В ГПК обратили внимание, что люди, которые за 24 часа не успеют уехать из страны, будут обязаны предъявить на границе документ, подтверждающий отрицательный результат ПЦР-теста на COVID-19.

Теги: #коронавирус #транзит #беларусь
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