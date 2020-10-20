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19:43 20.10.2020

Суточное число смертей от COVID-19 в Великобритании впервые с июня превысило 240 человек

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Суточное число смертей от COVID-19 в Великобритании впервые с июня превысило 240 человек

В Великобритании впервые с 5 июня за сутки зарегистрировали 241 случай смерти от коронавируса COVID-19, сообщает во вторник телеканал Sky News.

В Великобритании смертью от коронавируса считается, если человек умер в течение 28 дней после положительного теста на COVID-19. По сравнению с понедельником количество таких смертей в Британии увеличилось в три раза.

Количество новых заражений за сутки составило 21 331, что также превосходит данные за понедельник.

Общее число заражений коронавирусом в Великобритании достигло 762 тыс. 542. На фоне роста случаев заражения в стране начали вводить более строгие ограничительные меры. В частности, начиная с этой пятницы на двухнедельный карантин отправляется Уэльс.

Теги: #коронавирус #британия
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