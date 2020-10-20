Минюст США подал антимонопольный иск против Google

Министерство юстиции США подало иск против принадлежащей Alphabet Inc. Google, обвинив компанию в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов, сообщают американские СМИ.

Истцами также выступили генеральные прокуроры 11 штатов, включая Арканзас, Флориду, Южную Каролину и Техас.

Как отмечает The Wall Street Journal, иск против Google является самым крупным антимонопольным делом против технологической компании за более чем двадцать лет. Последнее разбирательство подобного масштаба было возбуждено в 1998 году против Microsoft Corp. Тогда компания пошла на урегулирование претензий властей.

Минюст обвиняет Google в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор. Помимо этого, власти США утверждают, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров, таким как Safari американской Apple Inc., за установку Google в качестве поисковика по умолчанию.

Минюст также оспаривает практику предварительной установки поискового приложения Google на телефоны с операционной системой Android. По мнению властей, Google с помощью положений о разделении доходов препятствуют предварительной установке на телефоны конкурирующих поисковиков.

По данным властей, Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится примерно 80% поисковых запросов в США. В результате другие поисковые системы не могут получить достаточное количество запросов, чтобы конкурировать с Google, потребители сталкиваются с ограниченным выборов, а рекламодатели - с завышенными ценами.

В Google отметили, что в иске Минюста есть "много изъянов". "Люди используют Google, потому что они выбирают его, а не потому что их заставляют или они не могут найти альтернативы", - приводит WSJ слова представителя компании.

Расследование Минюста США в отношении Google продолжалось более года и проходило на фоне проверки нескольких крупнейших технологических компаний страны.

Если Google проиграет дело, компания может быть вынуждена провести реорганизацию бизнеса в соответствии с решением суда. Минюст в своем исковом заявлении не укажет возможных способов устранения нарушения, однако один из чиновников не исключил, что Google могут обязать провести структурные изменения.

Победа Google нанесет удар по расследованиям в отношении других крупных технологических компаний в США.

Как отмечает WSJ, судебные разбирательства могут продлиться несколько лет и завершиться при президенте, который победит на выборах 3 ноября.

Акции Alphabet дешевеют на 0,4% на торгах во вторник.