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19:22 20.10.2020

В Циндао будут проверять импортные замороженные продукты после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке трески

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В Циндао будут проверять импортные замороженные продукты после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке трески

Власти китайского города Циндао будут проверять всю импортную замороженную продукцию после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке замороженной трески, сообщают государственные китайские СМИ.

"Оптовики, закупающие и импортирующие любые замороженные или охлажденные продукты питания, должны за 24 часа до доставки закупленных продуктов в город связаться с соответствующим отделением рыночного управления. Импортированные продукты животноводства и мясные продукты могут поступить на производство только после подтвержденных результатов теста на нуклеиновую кислоту", - говорится в заявлении властей, распространенном в социальной сети Weibo.

Кроме того, раз в 3-5 дней тесты на коронавирус будут делать все сотрудники, занимающиеся разгрузкой и транспортировкой импортированных замороженных продуктов.

В субботу Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в процессе расследования ситуации с коронавирусом в Циндао живой вирус удалось выделить из образца, оставшегося на упаковке импортной замороженной трески. Это первый подобный случай в международной практике, который подтверждает, что можно заразиться коронавирусом через упаковку, на которой он сохранился.

Теги: #проверка #продукты #китай
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