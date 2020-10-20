В Циндао будут проверять импортные замороженные продукты после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке трески

Власти китайского города Циндао будут проверять всю импортную замороженную продукцию после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке замороженной трески, сообщают государственные китайские СМИ.

"Оптовики, закупающие и импортирующие любые замороженные или охлажденные продукты питания, должны за 24 часа до доставки закупленных продуктов в город связаться с соответствующим отделением рыночного управления. Импортированные продукты животноводства и мясные продукты могут поступить на производство только после подтвержденных результатов теста на нуклеиновую кислоту", - говорится в заявлении властей, распространенном в социальной сети Weibo.

Кроме того, раз в 3-5 дней тесты на коронавирус будут делать все сотрудники, занимающиеся разгрузкой и транспортировкой импортированных замороженных продуктов.

В субботу Китайский центр по контролю и профилактике заболеваний сообщил, что в процессе расследования ситуации с коронавирусом в Циндао живой вирус удалось выделить из образца, оставшегося на упаковке импортной замороженной трески. Это первый подобный случай в международной практике, который подтверждает, что можно заразиться коронавирусом через упаковку, на которой он сохранился.