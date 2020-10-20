События

19:08 20.10.2020

Полтавский ГОК намерен построить новую ЛЭП с демонтажем участка существующей и вырубкой деревьев под нее

2 мин читать
Полтавский ГОК намерен построить новую ЛЭП с демонтажем участка существующей и вырубкой деревьев под нее

ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Комсомольск Полтавской обл.), основной актив группы Ferrexpo, намерено построить новую высоковольтную воздушную линию электропередач (ЛЭП) длиной около 5 км вне зоны восточных отвалов предприятия, а участок существующей линии демонтировать.

Согласно документации, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", новая ЛЭП на 154 кВ пройдет по территории Пришибского сельского совета Кременчугского района Полтавской области.

Рабочим проектом предусматривается демонтаж части существующей ЛЭП между опорами №№ 51-73, строительство нового участка ЛЭП "Кременчуг -ГПП4" на участке между опорами №№51-73 и частично по другой трассе, переустройство участка ЛЭП 10 кВ по новой трассе.

Длина участка ЛЭП составляет 4,888 км, в том числе по новой трассе - 4,464 км.

При этом уточняется, что трасса ЛЭП берет начало на опоре №51, расположенной на отвале около 70 м западнее щебеночной дороги, ведущей к зоне новых отвалов, а заканчивается на опоре №73, которая размещена на отвале около 230 м западнее ул.Ватутина с.Пришиб Кременчугского района Полтавской области.

Участки земли, которые отводятся в постоянное землепользование, составляют 0,784 га для ЛЭП 154 кВ и 0,0033га для ЛЭП 10 кВ, во временное пользование - 4,132 га для ЛЭП 154 кВ и 0,24 га для ЛЭП 10.

На ПГОКе признают негативное влияние планируемой деятельности из-за необходимости вырубки просеки по ходу трассы ЛЭП 154 кВ. Всего по трассе планируется прорубить просеку общей длиной 106,4 м и площадью 3967,1 кв. м. Вырубке подлежат 183 дерева.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.

Теги: #пгок #строительство #украина #лэп
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:31 20.10.2020
Цены на жилье в Украине в III кв. выросли на первичном рынке на 7,7%, на вторичном на 10,6% – Госстат

Цены на жилье в Украине в III кв. выросли на первичном рынке на 7,7%, на вторичном на 10,6% – Госстат

08:16 20.10.2020
ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве  восточных и южных областей Украины

ГСЧС предупреждает о чрезвычайном уровне пожарной опасности в большинстве  восточных и южных областей Украины

07:24 20.10.2020
Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

06:56 20.10.2020
Пиротехники Житомирщины уничтожили 2 артиллерийских снаряда – ГСЧС

Пиротехники Житомирщины уничтожили 2 артиллерийских снаряда – ГСЧС

01:09 20.10.2020
"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

"Нафтогаз Украины" отложил размещение еврооблигаций

00:06 20.10.2020
Заполненность больниц в Днепре составляет 30% - мэр

Заполненность больниц в Днепре составляет 30% - мэр

23:15 19.10.2020
В Офисе президента удивлены некоторыми формулировками в решении суда по книге "Дело Василия Стуса"

В Офисе президента удивлены некоторыми формулировками в решении суда по книге "Дело Василия Стуса"

23:07 19.10.2020
Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин – Зеленский

Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин – Зеленский

22:14 19.10.2020
Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство - Тимошенко

Украине нужны новая стратегия развития и новое правительство - Тимошенко

21:59 19.10.2020
Зеленский в послании к Раде призовет граждан соблюдать карантинные меры, сделает акцент на вопросах Крыма, развития экономики Донбасса и укрепления армии – источник

Зеленский в послании к Раде призовет граждан соблюдать карантинные меры, сделает акцент на вопросах Крыма, развития экономики Донбасса и укрепления армии – источник

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

Экс-главе ГНС Верланову сообщено о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн

Экс-акционер ПриватБанка Боголюбов подал три иска в Хозсуд Киева против банка

ПОСЛЕДНЕЕ

Полиция открыла дело из-за недостачи бюллетеней в Харькове

Экс-глава налоговой Верланов называет безосновательными и политически мотивированными обвинения в прокурорском подозрении

Беларусь разрешила иностранцам транзит без справки об отсутствии Covid с 22 октября

Донецкая область нуждается еще в 4 лабораториях, которые проводят ПЦР-исследования на COVID-19 - ОГА

Суточное число смертей от COVID-19 в Великобритании впервые с июня превысило 240 человек

В Циндао будут проверять импортные замороженные продукты после обнаружения живого вируса COVID-19 на упаковке трески

Двое мошенников пытались завладеть зданием ГФС в центре Одессы – прокуратура

В ЕС заявили о росте киберугроз во время пандемии

Минюст США подал антимонопольный иск против Google

В ЕС заявили о росте киберугроз в сфере медицинских услуг во время пандемии

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА