Полтавский ГОК намерен построить новую ЛЭП с демонтажем участка существующей и вырубкой деревьев под нее

ЧАО "Полтавский горно-обогатительный комбинат" (ПГОК, Комсомольск Полтавской обл.), основной актив группы Ferrexpo, намерено построить новую высоковольтную воздушную линию электропередач (ЛЭП) длиной около 5 км вне зоны восточных отвалов предприятия, а участок существующей линии демонтировать.

Согласно документации, имеющейся в распоряжении агентства "Интерфакс-Украина", новая ЛЭП на 154 кВ пройдет по территории Пришибского сельского совета Кременчугского района Полтавской области.

Рабочим проектом предусматривается демонтаж части существующей ЛЭП между опорами №№ 51-73, строительство нового участка ЛЭП "Кременчуг -ГПП4" на участке между опорами №№51-73 и частично по другой трассе, переустройство участка ЛЭП 10 кВ по новой трассе.

Длина участка ЛЭП составляет 4,888 км, в том числе по новой трассе - 4,464 км.

При этом уточняется, что трасса ЛЭП берет начало на опоре №51, расположенной на отвале около 70 м западнее щебеночной дороги, ведущей к зоне новых отвалов, а заканчивается на опоре №73, которая размещена на отвале около 230 м западнее ул.Ватутина с.Пришиб Кременчугского района Полтавской области.

Участки земли, которые отводятся в постоянное землепользование, составляют 0,784 га для ЛЭП 154 кВ и 0,0033га для ЛЭП 10 кВ, во временное пользование - 4,132 га для ЛЭП 154 кВ и 0,24 га для ЛЭП 10.

На ПГОКе признают негативное влияние планируемой деятельности из-за необходимости вырубки просеки по ходу трассы ЛЭП 154 кВ. Всего по трассе планируется прорубить просеку общей длиной 106,4 м и площадью 3967,1 кв. м. Вырубке подлежат 183 дерева.

Ferrexpo - железорудная компания с активами в Украине.

Ferrеxpo принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа, 100% Еристовского ГОКа и 99,9% Белановского ГОКа.