Двое мошенников пытались завладеть зданием ГФС в центре Одессы – прокуратура

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры задержали двух граждан Украины по факту подкупа лица, которое предоставляет публичные услуги, и мошенничества, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, двое граждан путем мошенничества пытались завладеть недвижимым имуществом Государственной фискальной службы Украины. Они инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тыс. м кв в центре Одессы, принадлежащем ГФС, по другим лицом", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Правоохранители задержали их после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тыс. в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.

Разоблачили этих лиц прокуроры совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут решаться вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области", – говорится в сообщении.