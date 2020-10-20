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19:07 20.10.2020

Двое мошенников пытались завладеть зданием ГФС в центре Одессы – прокуратура

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Двое мошенников пытались завладеть зданием ГФС в центре Одессы – прокуратура

Под процессуальным руководством Одесской областной прокуратуры задержали двух граждан Украины по факту подкупа лица, которое предоставляет публичные услуги, и мошенничества, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"По данным следствия, двое граждан путем мошенничества пытались завладеть недвижимым имуществом Государственной фискальной службы Украины. Они инициировали перед частным нотариусом - государственным регистратором вопрос о проведении государственной регистрации права собственности на здание площадью более 2 тыс. м кв в центре Одессы, принадлежащем ГФС, по другим лицом", - говорится в обнародованном во вторник сообщении.

Правоохранители задержали их после предоставления нотариусу поддельных документов и $40 тыс. в качестве "благодарности" за перерегистрацию права собственности.

Разоблачили этих лиц прокуроры совместно со следователями СУ ГУ Нацполиции в Одесской области при оперативном сопровождения сотрудников Управления уголовного розыска ГУ Нацполиции в Одесской области.

"Сейчас продолжаются неотложные следственные действия, по результатам которых будут решаться вопросы сообщения задержанным о подозрении и избрании меры пресечения. Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется детективами следственного управления ГУ Нацполиции в Одесской области", – говорится в сообщении.

Теги: #мошенники #одесса #гфс
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