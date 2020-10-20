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18:53 20.10.2020

В ЕС заявили о росте киберугроз в сфере медицинских услуг во время пандемии

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В ЕС заявили о росте киберугроз в сфере медицинских услуг во время пандемии

Во время пандемии COVID-19 кибербезопасность медицинских услуг оказалась под угрозой наряду с другими сферами, связанными с противостоянием вирусу, заявило Агентство ЕС по кибербезопасности (ENISA) в опубликованном во вторник отчете.

"Атаки постоянно усиливаются, становясь все более изощренными, целенаправленными, широко распространяются, и их часто невозможно обнаружить, и у большинства из них мотивация финансовая. Наблюдается рост фишинга, спама и целевых атак в социальных сетях", - отмечается в нем.

В отчете содержится обзор основных киберугроз, возникших в период с 2019 по 2020 годы.

В частности, в нем отмечается, что во время пандемии под угрозой оказалась кибербезопасность медицинских услуг. Внедрение режимов удаленной работы, дистанционного обучения, практик межличностного общения и телеконференций также изменило киберпространство, отмечает ENISA.

"ЕС принимает решительные меры по укреплению потенциала кибербезопасности: он обновит законодательство в области кибербезопасности, а к концу 2020 года будет представлена его новая Стратегия кибербезопасности", - сообщается в отчете.

Теги: #ес #киберугроза #коронавирус
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