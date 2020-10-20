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18:49 20.10.2020

СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

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СБУ разоблачила в Кривом Роге межрегиональную организованную группировку торговцев оружием из пророссийской организации

Правоохранители накануне местных выборов разоблачила в Кривом Роге организаторов межрегиональной группировки, которые сбывали оружие и боеприпасы, сообщает пресс-центр СБУ.

"По предварительной версии следствия, организаторы группы, двое местных жителей, занимались приведением в боевое состояние стартовых пистолетов, которые получали оптовыми партиями от своих сообщников из разных регионов страны, в том числе из Харькова. Для переработки и хранения средств поражения фигуранты использовали собственные помещения и гараж, где была оборудована мастерская по "модернизации" оружия, - говорится в сообщении.

Установлено, что готовую продукцию злоумышленники реализовывали в закрытых интернет-группах и на специализированных сайтах.

Правоохранители во время проведения следственно-оперативных действий по месту жительства и в подсобных помещениях злоумышленников изъяли 50 единиц оружия, большое количество боевых патронов и запасных частей к оружию, гранаты, глушители, специальное оборудование и черновые записи с доказательствами противоправной деятельности.

Также у организаторов группы выявлены материалы относительно их участия в деятельности так называемого "Собрания коренных народов земли русской "Вече Руси", которое пропагандирует сепаратистские идеи в ущерб территориальной целостности Украины.

"По оперативной информации, иностранные кураторы организации могли использовать "втемную" представителей организации для проведения экстремистских акций во время выборов в органы местного самоуправления", - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства, открытого по ст.263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) Уголовного кодекса Украины, фигурантам сообщено о подозрении. Сейчас решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Теги: #рф #сбу #опг #кривой_рог
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