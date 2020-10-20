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18:32 20.10.2020

Экс-главе ГНС Верланову сообщено о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн

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Экс-главе ГНС Верланову сообщено о подозрении в связи с недополучением бюджетом более 2 млрд грн

Заместитель генерального прокурора Украины сообщил о подозрении бывшему председателю Государственной налоговой службы (ГНС) Украины в злоупотреблении властью и служебным положением, то есть умышленном, с целью получения любой неправомерной выгоды для юридического лица использовании власти и служебного положения вопреки интересам службы, повлекшее тяжкие последствия охраняемым законом государственным интересам.

"Досудебным расследованием установлено, что бывший председатель Государственной налоговой службы Украины незаконно отменил налоговое уведомление-решение на сумму 2 млрд 246 млн грн. Этим документом Офисом крупных налогоплательщиков ГНС Украины было доначислено рентной платы за пользование недрами одном из крупнейших металлургических комбинатов страны", - говорится в обнародованном во вторник сообщении пресс-службы Офиса генпрокурора.

Таким образом, говорится в информации, бюджет Украины недополучил указанную сумму неуплаченных налогов.

Досудебное расследование в уголовном производстве осуществлялось под процессуальным руководством прокуроров Офиса генерального прокурора следователями Главного следственного управления Службы безопасности Украины.

В Офисе генпрокурора не сообщают имени экс-главы ГНС, которому сообщено о подозрении.

Как стало известно, речь идет об экс-главе Государственной налоговой службы Сергее Верланове.

Как сообщалось, правительство Украины 24 апреля уволило Верланова с должности главы Государственной налоговой службы, а на следующий день объявило конкурс по отбору нового главы ведомства.

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что видит основания для расследования правоохранителями деятельности Верланова, сообщив о жалобах со стороны бизнеса на задержки с автоматическим возмещением НДС, на безосновательное блокирование налоговых накладных.

Теги: #гнс #прокуратура #подозрение
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