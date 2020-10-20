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18:15 20.10.2020

Российские наемники нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет

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Российские наемники нарушили режим тишины возле Светлодарска и Майорска, потерь нет

Российские наемники на Донбассе два раза нарушили режим прекращения огня с начала суток, украинские военнослужащие не пострадали, сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил.

"С начала текущих суток, 20 октября, в районах ответственности наших бригад зафиксировано два факта нарушения режима прекращения огня со стороны российско-оккупационных войск. Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", неподалеку населенных пунктов Светлодарск и Майорск враг применил стрелковое оружие", - говорится в сводке штаба ООС на странице в Facebook.

Отмечается, что вражеские выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью украинских военнослужащих, поэтому огонь в ответ они не открывали.

"Боевых потерь и ранений среди украинских защитников нет", - добавили в штабе ООС.

Теги: #всу #оос #донбас
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