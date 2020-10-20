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18:12 20.10.2020

Около 60 тыс. человек сделали прививку от коронавируса во время испытаний вакцины в КНР

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Около 60 тыс. человек сделали прививку от коронавируса во время испытаний вакцины в КНР

Около 60 тыс. человек приняли участие в испытаниях разных типов вакцин от коронавируса COVID-19 в Китае, серьезных побочных эффектов после прививки у них не наблюдается, сообщают официальные китайские СМИ.

"В Китае на третьей стадии клинических испытаний сейчас находятся четыре вакцины от коронавируса, на данный момент прививку в рамках испытаний сделали около 60 тыс. человек, о серьезных побочных эффектах не сообщалось", - сказал представитель министерства науки и техники Тянь Баого.

Подразделение государственной фармацевтической компании China National Pharmaceutical Group (Sinopharm) и зарегистрированной в США Sinovac Biotech разрабатывают три вакцины в рамках этой государственной программы. Четвертая вакцина против COVID-19, разработанная CanSino Biologics, была одобрена для использования китайскими военными в июне.

Теги: #коронавирус #вакцина #китай
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