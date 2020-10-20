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17:51 20.10.2020

Экс-замминистра обороны сообщено о подозрении в нанесении 42млн грн ущерба государству через закупку некачественных бронежилетов

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Экс-замминистра обороны сообщено о подозрении в нанесении 42млн грн ущерба государству через закупку некачественных бронежилетов

Офис генерального прокурора сообщил о подозрении бывшему заместителю министра обороны Украины в бездеятельности военной власти, повлекшей тяжкие последствия, совершенной по предварительному сговору группой лиц, в условиях особого периода.

"Установлено, что работники Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения Вооруженных сил Украины с апреля по июнь 2019г осуществили закупку и прием индивидуального обмундирования – 11тыс. бронежилетов, которые по своим свойствам не способны защитить военнослужащих от поражений огнестрельным оружием. Бывший чиновник, зная указанные обстоятельства, не принял мер по неприятию такой продукции, в результате чего государству нанесено 42 млн грн убытков", - сообщает пресс-служба Офиса генпрокеурора во вторник.

Согласно сообщению, сейчас в уголовном производстве сообщено о подозрении восьми лицам, шесть из которых в момент совершения преступления находились на руководящих должностях в Министерстве обороны Украины.

"Досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР, расположенного в Киеве", - говорится в информации.

В Офисе не сообщили имени бывшего замминистра обороны, которому сообщено о подозрении.

Теги: #минобороны #прокуратура #бронежилеты
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