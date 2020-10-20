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17:25 20.10.2020

Минюст США готовится подать антимонопольный иск против Google - СМИ

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Минюст США готовится подать антимонопольный иск против Google - СМИ

Министерство юстиции США планирует во вторник подать иск против принадлежащей Alphabet Inc. Google, обвиняя компанию в нарушении конкуренции в сфере поисковых сервисов и рекламы, пишет The Wall Street Journal со ссылкой на высокопоставленных чиновников ведомства.

Иск против Google может стать самым агрессивным шагом властей США в отношении доминирующей в технологическом секторе компании за последние два десятилетия, отмечает газета.

Минюст намерен обвинить Google в заключении соглашений, которые препятствуют доступу конкурентов в сектор. Помимо этого, власти США утверждают, что Google платила производителям мобильных телефонов, операторам связи и интернет-браузеров, таким как Safari американской Apple Inc., за установки Google в качестве поисковика по умолчанию.

Минюст также намерен оспорить практику предварительной установки поискового приложения Google на телефоны с операционной системой Android. По мнению властей, Google с помощью положений о разделении доходов препятствуют предварительной установке на телефоны конкурирующих поисковиков.

По данным властей, Google владеет или контролирует каналы, на которые приходится примерно 80% поисковых запросов в США. В результате другие поисковые системы не могут получить достаточное количество запросов, чтобы конкурировать с Google, потребители сталкиваются с ограниченным выборов, а рекламодатели - с завышенными ценами.

Ожидается, что генеральные прокуроры более 10 штатов поддержат иск Минюста.

Google не ответила на запрос комментария WSJ, однако ранее компания заявляла, что ее конкурентное преимущество заключается в том, что миллиарды людей выбирают ее сервис каждый день.

Расследование Минюста США в отношении Google продолжалось более года и проходило на фоне проверки нескольких крупнейших технологических компаний страны.

Если Google проиграет дело, компания может быть вынуждена провести реорганизацию бизнеса в соответствии с решением суда. Минюст в своем исковом заявлении не укажет возможных способов устранения нарушения, однако один из чиновников не исключил, что Google могут обязать провести структурные изменения.

Победа Google нанесет удар по расследованиям в отношении других крупных технологических компаний в США.

Как отмечает WSJ, судебные разбирательства могут продлиться несколько лет и завершиться при президенте, который победит на выборах 3 ноября.

Теги: #минюст_сша #google
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