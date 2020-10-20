Киев получил 50 новых автобусов производства МАЗ, до конца года поставят еще 150

Киев получил 50 новых автобусов производства Минского автомобильного завода (МАЗ), до конца года будет поставлено еще 150, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации (КГГА) со ссылкой на мэра столицы Виталия Кличко во вторник.

Согласно сообщению, указанные 200 автобусов город приобрел на условиях лизинга, 50 из них уже вышли на маршруты.

"Хочу подчеркнуть, что даже в это непростое время, когда идет борьба с пандемией, экономический кризис, война на востоке Украины, столица смогла закупить за последние несколько лет 139 новых троллейбусов, 65 современных трамваев и в целом 307 новых автобусов. 200 из них на условиях лизинга мы получим к концу этого года. И сегодня мне очень приятно представить вам первую партию из двух сотен - 50 новеньких автобусов производства белорусского завода МАЗ. До конца года поступят еще 150 таких машин", - цитирует Кличко пресс-служба КГГА.

По его словам, сегодня у города есть большая потребность в таких автобусах. При этом он уточнил, что значительное количество подвижного состава "Киевпастранса" составляют автобусы, срок эксплуатации которых уже больше десяти лет.

В сообщении отмечается, что новые автобусы имеют низкий пол, пандусы и специальные места в салоне для людей с инвалидностью. Автобусы оборудованы системой видеонаблюдения и навигации и соответствуют экологическому стандарту "Евро-5". Кабина водителя и пассажирский салон оснащены кондиционерами.

Из новых 200 автобусов 120 - длиной 12 м и пассажировместимостью 106 человек. 80 автобусов - длиной почти 19 м, на 176 мест.

"Получение нового транспорта большой вместимости важно и в ситуации пандемии, когда общественный транспорт может перевозить пассажиров только в количестве мест для сидения. Все новые автобусы будут переданы автопаркам коммунального предприятия "Киевпастранс" для работы на наиболее загруженных маршрутах. Мы делаем все возможное, чтобы люди передвигались по городу с комфортом, и создаем условия, чтобы автомобилисты максимально пересаживались на общественный транспорт. Это поможет решить проблему с пробками, а также поможет вытеснять с рынка перевозок маршрутки, которые уже давно устарели и не соответствуют требованиям современного комфортного транспорта", - подчеркнул Кличко.