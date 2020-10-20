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17:04 20.10.2020

Зеленскому показали результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19

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Зеленскому показали результаты доклинической фазы исследования украинского кандидата в вакцины против COVID-19

Под председательством президента Украины Владимира Зеленского состоялось совещание, на котором присутствовали ученые, привлеченные к разработке оригинального украинского кандидата в вакцины против коронавирусной болезни COVID-19.

"Разработчики представили главе государства результаты доклинической фазы исследования оригинального украинского кандидата в вакцины. Эти исследования продолжались шесть месяцев и включают наличие нейтрализации вируса COVID-19 в культуре инфицированных клеток человека. Этот кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода", - сообщает пресс-служба президента во вторник.

На совещании обсудили, кто, когда и в какие сроки обеспечит прохождение клинических фаз, а также логистику будущего сотрудничества всех причастных ведомств для обеспечения изготовления вакцины и ее использования в случае успешного прохождения всех фаз.

Один из разработчиков - международный эксперт в области здравоохранения и эпидемиологии, доктор медицинских наук Михаил Фаворов - отметил, что нынешняя разработка позволяет предположить, что будущий препарат поможет бороться и с новыми видами коронавирусных инфекций, которые постоянно мутируют. Он также добавил, что является очень позитивным фактом то, что до сих пор в Украине не было скачка летальности по сравнению с ростом количества больных.

Зеленский отметил историчность этой встречи и разработки.

"Я очень рад, что эта встреча состоялась. Речь идет и о высоких шансах разработки нашей уникальной оригинальной украинской вакцины против COVID-19, и о первом шаге к тому, чтобы восстановить изготовление вакцин в Украине. Государство будет поддерживать выработку этой вакцины. Результаты, которые вы представили, уже показывают положительную тенденцию", - сказал он.

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов пообещал всячески способствовать дальнейшим шагам в прохождении всех последующих фаз.

"О деталях и дальнейших шагах в прохождении фаз исследования вакцины будет сообщаться в соответствии с возможностями раскрытия информации", - добавили в пресс-службе президента.

Теги: #коронавирус #зеленский #вакцина
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