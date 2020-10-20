Нардеп Третьякова: "УТОГ и УТОС имели привилегии в финансировании, но они должны быть готовы дальше конкурировать на конкурсной основе"

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов, народный депутат Галина Третьякова (фракция «Слуга народа») считает, что систему финансирования организаций лиц с инвалидностью, которая досталась в наследство от СССР необходимо немедленно реформировать.

"У нас есть организации, которые занимаются деятельностью, направленной на помощь людям с инвалидностью еще со времен Советского Союза: это УТОГ ( Українське товариство глухих - ИФ) и УТОС ( Українське товариство сліпих - ИФ). Они имели привилегии в государственном финансировании до 2019 года, и сумма таких дотаций фиксировалась в госбюджете. Всего таких организаций, которым деньги предоставлялись без конкурса, было четыре. Минсоцполитики поручили проработать вопрос о том, каким образом должны распределяться средства на общественные организации. Я была инициатором того, чтобы убрать из госбюджета конкретные общественные объединения и переложить ответственность на распределение таких средств на Кабмин. Минсоцполитики, в свою очередь, должно определять - как решать эту потребность на конкурсной основе. Это было еще в прошлом году, однако в этом году, и я об этом точно знаю, эти организации мощно лоббируют возвращение к той системе финансирования, которая существовала раньше", - рассказала Третьякова.

В то же время, отметила нардеп, в комитет ВРУ, который она возглавляет, обратились около 17 общественных организаций инвалидов, чтобы «разбить эту монополию четырех» и создать условия, чтобы все конкурировали за госфинансирование на равных условиях.

"Они требовали, чтобы именно на конкурентных основах претендовали на государственное финансирование и те, кто имел привилегии (УТОГ и УТОС - ИФ). Я разделяю такой подход. Также я считаю, что суммы на финансирование ОО надо увеличивать. И правозащитные организации, и те, что создают хабы для людей с инвалидностью, предоставляя им возможность общаться, и те организации, которые предоставляют социальные услуги и тому подобное. Все эти организации являются инфраструктурой, которая внедряет социальную политику и делает инклюзию лиц с инвалидностью в общественное пространство возможной. Именно поэтому я подала предложение в бюджетный кодекс об увеличении финансирования", - пояснила народный депутат.

При этом она отметила, что не является сторонником создания в следующем году отдельной национальной социальной службы. По ее мнению, часть средств - около 200-300 млн с запланированных на ее функционирование 1,2 млрд грн можно было бы направить на финансирование общественных организаций лиц с инвалидностью. Она отметила, что общественные организации представили на конкурсы значительно большее количество проектов, поэтому эти средства необходимо было бы осваивать постепенно.

"В этом случае финансирование может идти по трем направлениям. На проекты, которые нужны людям с инвалидностью, и здесь государство должно создать механизм, чтобы такие граждане сами определяли приоритетные проекты - голосовали за ту или иную программу. Во-вторых, средства должны идти на запуск работы организаций, занимающихся людьми с инвалидностью - на регистрацию юр.лица ОО, на создание устава, системы управления и тому подобное. И третье направление - финансирование постоянных механизмов в рамках деятельности общественных организаций", - отметила Третьякова.