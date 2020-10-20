Контрразведка СБУ задокументировала факты принудительного вовлечения жителей ОРЛО в группировки боевиков

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили факты принудительного склонения жителей временно неподконтрольной украинской власти территории Луганской области к участию в противоправной деятельности террористических группировок так называемой "ЛНР".

"Во время досудебного следствия установлено, что главари боевиков заставляют местных жителей вступать в незаконные вооруженные формирования. Для этого они создают искусственные препятствия при трудоустройстве. Также злоумышленники втягивают мирных жителей в свои группировки из-за запрета выезда на подконтрольную украинской власти территорию, в том числе для получения социальных выплат. Отказ от постановки на "военный учет" является поводом для дискриминации и репрессий", - сообщает пресс-центр СБУ во вторник.

Оперативники СБУ задокументировали факты силового вовлечения местного жителя в ряды боевиков. Злоумышленники через угрозы и запугивания заставляли мужчину встать на учет в так называемом "военкомате ЛНР" и принимать "присягу".

"Принудительный характер "мобилизационных процессов" на временно неподконтрольной украинской власти территории нарушает нормы международного права, а также конституционные права и свободы граждан". – говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства по ч. 1 ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины продолжаются следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех виновных лиц.

Досудебное расследование проводят следователи Службы безопасности Украины под процессуальным руководством Луганской областной прокуратуры.