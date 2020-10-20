За выдачу третьим лицам журналистских удостоверений может наступить уголовная ответственность - НСЖУ

Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) призвал руководителей СМИ воздержаться от выдачи редакционных удостоверений сторонним лицам, а политические штабы – не делать "журналистами" своих помощников, наблюдателей или охранников.

"Попытки использования посторонними лицами журналистских удостоверений фиксируются в день голосования во время каждой избирательной кампании в Украине. Злоупотребление правами работников СМИ на доступ к избирательным участкам дискредитирует работу реальных журналистов и может расцениваться как преступление, за которое предусмотрена уголовная ответственность", - подчеркивается в заявлении, обнародованном на сайте НСЖУ.

"Ни избиратели, ни члены избирательных комиссий не должны остерегаться журналистов, видеть в них наблюдателей от кандидатов или "титушек". В политических штабов достаточно возможностей для наблюдения за ходом голосования, а у журналистов такая возможность только одна - своя репутация. Если посторонняя публика будет использовать журналистское удостоверение, то страдать от ограничений в доступе к информации будут прежде всего реальные журналисты и их аудитория", - отмечает председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

В юридическом выводе, подготовленном по запросу НСЖУ, отмечается, что в случае совершения уголовного преступления, если будет доказан факт, что именно с помощью журналистского удостоверения появилась возможность его совершения, то лицо, выдавшее такое удостоверение, может быть признано соучастником преступления по ч. 5 ст. 27 Уголовного кодекса Украины,.

"Считается, что редактор облегчил достижение преступного результата, потому что намеренно выдал журналистское удостоверение постороннему лицу, чем обеспечил возможность доступа на место совершения преступления. Ответственность за преступления против избирательных прав, совершенные по предварительному сговору группой лиц, предусмотрена Уголовным кодексом - статьи 157-158 УК Украины. Наказание предусматривает от 3 до 10 лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности на время", - указывается в выводе.

В НСЖУ отмечают, что законодательство позволяет работникам СМИ находиться на избирательных участках и во время голосования, и при подсчете голосов. И это право предусмотрено для оперативного общественного контроля над честностью избирательного процесса, для информирования широкой аудитории СМИ.