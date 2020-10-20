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15:20 20.10.2020

В Кремле ждут более полную информацию о создании Украиной баз на Черном море

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В Кремле ждут более полную информацию о создании Украиной баз на Черном море

Планы Украины построить две военно-морские базы на Черном море могут иметь негативные последствия для атмосферы стабильном в регионе, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Здесь, конечно, нужно проанализировать эти заявления. Безусловно, создание каких-то военных баз, нужно понять, каких именно военных баз, о чьих именно военных базах идет речь, безусловно, с учетом всех имеющихся реалий это может иметь достаточно негативные последствия в целом для атмосферы стабильности в Черноморском регионе", - сказал он журналистам.

"Мы сможем это проанализировать, когда будет вся полнота информации", - отметил Песков.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время ежегодного обращения к Верховной Раде заявил о начале строительства двух военно-морских баз.

"Мы начинаем строить две государственные украинские военно-морские базы для защиты черноморского региона", - сказал Зеленский.

Теги: #черное_море #рф #базы #песков #вмс_всу
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