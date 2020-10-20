События

14:47 20.10.2020

Белорусский политзаключенный Виталий Шкляров освобожден под подписку о невыезде

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Белорусский политзаключенный Виталий Шкляров освобожден под подписку о невыезде

Известный белорусский политзаключенный Виталий Шкляров отпущен под подписку о невыезде, рассказал его адвокат Антон Гашинский.

По его словам, Шкляров на данный момент, вместе со своей матерью находится в квартире в Минске.

«Наше ходатайство удовлетворили. Виталия Шклярова выпустили под подписку о невыезде. На встрече с президентом Беларуси Александром Лукашенко неделю назад Виталий Шкляров попросил о встрече с мамой. Она вернулась сейчас после онкологической операции. Виталий находится с ней, в ее квартире, и ухаживает за ней», - рассказал Гашинский.

Напомним, власти Беларуси 29 июля задержали известного оппозиционного политика и политтехнолога Василия Шклярова. Ему вменяют организацию незаконного митинга в поддержку кандидата в президенты Светланы Тихановской 29 мая в городе Гродно. Сам Шкляров отрицает все обвинения в свой адрес и утверждает, что его задержание — это месть "последнего диктатора Европы" за публичную критику действий Лукашенко. В августе Шкляров передал СМИ открытое письмо, в котором рассказал о пытках, психологическом давлении и унижении по отношению к нему и другим людям, содержащимся в минском СИЗО.

Шкляров работал над президентской кампанией кандидата в президенты Соединенных Штатов Берни Сандерса в 2016 году. Кроме того, он был одним из руководителей кампании по переизбранию президента Обамы в 2012 году. Он женат на американке и является гражданином США и Беларуси.

В ходе Специального заседания Постоянного совета ОБСЕ заместитель Государственного секретаря США Стивен Биган, от имени страны призвал белорусские власти освободить Виталия Шклярова. С таким же заявлением выступил госсекретарь США Майк Помпео. Позже Шкляров из СИЗО передал еще одно письмо, в котором рассказал о том, что пытки в отношении него усилились.

Теги: #шкляров
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Интерфакс-Украина
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