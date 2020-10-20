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14:21 20.10.2020

Минкультуры Украины рекомендует к прочтению книгу "Дело Василия Стуса" и закупит часть будущего тиража для национальных библиотек

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Минкультуры Украины рекомендует к прочтению книгу "Дело Василия Стуса" и закупит часть будущего тиража для национальных библиотек

Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендует к прочтению книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и закупит часть будущего тиража для национальных библиотек.

"Создатель "темников" решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя знать в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Оранжевой революции", - написал Ткаченко в социальной сети Facebook.

Кроме того, он отметил, что ведомство рекомендует книгу "Дело Василия Стуса" к чтению.

"И пока дело будет в апелляции - лично закуплю часть тиража для национальных библиотек", - добавил он.

Теги: #ткаченко #книга #минкультуры #стус
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