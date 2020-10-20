Минкультуры Украины рекомендует к прочтению книгу "Дело Василия Стуса" и закупит часть будущего тиража для национальных библиотек

Министерство культуры и информационной политики Украины рекомендует к прочтению книгу "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани и закупит часть будущего тиража для национальных библиотек.

"Создатель "темников" решил снова выступить в привычной для себя роли цензора и на помощь ему пришел украинский суд. Какими бы эмоциональными ни были высказывания автора, но теперь о роли кума Путина в деле осуждения советской системой украинского писателя знать в разы больше людей. Так же, как его попытка запретить работу журналистов подтолкнула к Оранжевой революции", - написал Ткаченко в социальной сети Facebook.

Кроме того, он отметил, что ведомство рекомендует книгу "Дело Василия Стуса" к чтению.

"И пока дело будет в апелляции - лично закуплю часть тиража для национальных библиотек", - добавил он.