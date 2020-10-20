Хакеры из РФ имитировали коллег из КНДР, выдавали себя за журналистов - газета

Российские хакеры, которые, по версии США, совершили серию крупных кибератак по всему миру, выдавали себя за журналистов и изучали методы хакеров КНДР, чтобы подозрения легли на них, пишет во вторник британское издание The Guardian.

"В ходе подготовки атаки на южнокорейскую Олимпиаду они изучали стиль и тактику специалистов Северной Кореи - Lazarus group, чтобы они могли их имитировать. В таком случае подозрения пали бы на Пхеньян", - отмечает газета.

Кроме того, по данным The Guardian, хакеры в случае с расследованием обстоятельств инцидента с Сергеем Скрипалем и его дочерью Юлией в Солсбери пытались получить данные от следователей Лаборатории научно-технических исследований Минобороны Великобритании и ОЗХО. С этой целью они, выдавая себя за британских и немецких журналистов, отправляли следователям на электронную почту вредоносные письма. Чтобы повысить шансы на чтение писем, содержащих программы для взлома, хакеры утверждали, что располагают информацией, которая может быть полезной для расследования.

Также The Guardian сообщает, что обвинения против шестерых хакеров были получены по результатам расследования ФБР, которое велось при сотрудничестве со службами Five Eyes (разведывательного альянса в составе США, а также стран британского содружества Австралии, Канады, Новой Зеландии) и с такими компаниями, как Google, Cisco, Facebook и Twitter.