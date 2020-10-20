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13:26 20.10.2020

В деле украинца, осужденного в РФ за попытку контрабанды авиадеталей, приняты все меры консульского реагирования – МИД

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В деле украинца, осужденного в РФ за попытку контрабанды авиадеталей, приняты все меры консульского реагирования – МИД

В деле гражданина Украины, осужденного в РФ за попытку контрабанды деталей военной авиатехники с омского предприятия, принят весь спектр мер консульского реагирования, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"По информации консульства Украины в Новосибирске, в деле упомянутого в вашем запросе гражданина был принят весь спектр мер консульского реагирования. На неоднократные обращения учреждения в Управление ФСБ РФ по Омской области 8 августа 2020 года был подтвержден арест и обвинение гражданина в преступлениях, предусмотренных ст.226 УК РФ. Гражданину было обеспечено право на доступ к правовой помощи адвоката", - сообщило МИД Украины в ответ на запрос агентства "Интерфакс-Украина" во вторник.

В министерстве отметили, что информация о решении суда по делу упомянутого гражданина в консульское учреждение не поступала.

Как сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ РФ, Первомайский райсуд Омска (РФ) отправил в колонию гражданина Украины за попытку контрабанды военной продукции с омского завода. "В 2019 году Игорь Кузнецов спланировал контрабандный вывоз деталей авиационной военной техники из Омска в Украину. Для осуществления своих намерений он привлек посредника - гражданина России Николая Черноскутова. В дальнейшем Кузнецов с его помощью начал устанавливать контакты с жителями различных регионов, имеющими отношение к деятельности предприятий оборонного комплекса", - говорится в сообщении.

В ноябре 2019 года Кузнецов лично прибыл в Омск для приобретения совместно с Черноскутовым интересовавших его деталей военного назначения. Однако на стадии приготовления преступления действия фигурантов были пресечены сотрудниками ФСБ.

В ходе расследования сотрудники ведомства установили, что в дальнейшем гражданин Украины намеревался организовать устойчивый канал контрабандных поставок за рубеж продукции военного назначения, производимой российскими предприятиями.

Решением суда Кузнецов признан виновным по ч.1 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ (приготовление к контрабанде вооружения), ему назначено наказание в виде 2 лет 2 месяцев колонии общего режима и штрафа в размере 500 тыс. рублей. Черноскутов получил за пособничество (ч.5 ст.33, ч.1 ст.30, ч.1 ст.226.1 УК РФ) 1 год 10 месяцев колонии общего режима со штрафом 300 тыс. руб.

Теги: #рф #украинец #осужденный #мид
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