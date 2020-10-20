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13:25 20.10.2020

Британская делегация посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов - посол

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Британская делегация посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов - посол

Делегация из Великобритании посетит Украину для ознакомления с процедурами на границе и порядком выдачи документов, сообщила посол Великобритании в Украине Мелинда Симмонс.

"По моему мнению, самым позитивным относительно визита украинской делегации в Лондон было то, что министр внутренних дел Украины впервые встретился с министром внутренних дел Британии. Это действительно очень хорошо и является большим шагом вперед. Они говорили о вопросах безопасности границ и вопросах выдачи паспортов, и договорились, что Соединенное Королевство отправит в Украину официальных лиц, чтобы они ознакомились с процедурами на границе и порядком выдачи документов. Я ожидаю, что этот разговор будет продолжаться некоторое время", - сказала Симмонс в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

В то же время она отметила, что не считает вероятным изменение визового режима Великобритании с Украиной в ближайшем будущем. "Я не считаю, что изменение визового режима вероятно в ближайшем будущем, поскольку это не политический вопрос, а вопрос безопасности границ. Но я очень рада, что этот диалог происходит", - подчеркнула дипломат.

Также она указала на необходимость обеспечить профессиональную и быструю выдачу британских виз украинцам.

"Первое, что беспокоит украинцев о выдаче британских виз - это возможность получить визу вовремя. Это очень справедливый вопрос. У нас есть сервис выдачи виз, и если визу не выдают вовремя, когда все документы в порядке, то посольство действительно хочет знать о таких случаях. Потому что тогда мы имеем возможность разговаривать с сервисом выдачи виз здесь и затем в Британии, чтобы убедиться, что услуга выдачи виз предоставляется за определенное время. Они очень открыты к этой обратной связи. Необходимо обеспечить, чтобы выдача виз была настолько профессиональной, насколько это возможно", - добавила Симмонс.

По ее словам, стоит помнить, что на момент, когда ЕС ввел безвизовый режим, Соединенное Королевство не было частью Шенгенской зоны из-за того, что оно имеет вопросы по безопасности своих границ, и эти проблемы не изменились.

"Поэтому это вопрос не только по Украине, это глобальный приоритет Великобритании в отношении безопасности границ. Этот вопрос встал особенно остро в начале войны в Ираке и из-за проблемы джихадистов, боевиков, которые могли попадать в страну, а также в том числе из-за потоков нелегальной миграции и опасности организованной преступности. Это показатели, которые принимаются во внимание, когда обсуждается вопрос их визового режима с Соединенным Королевством. Итак, будущий вопрос о том, как будет выглядеть этот режим между Британией и Украиной, зависит от этих показателей, а не от наших политических переговоров или от подписания соглашений о партнерстве", - сказала посол.


Полный текст интервью с Симмонс будет опубликован на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #великобритания #симмонс #посольство
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