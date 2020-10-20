Тестов на Covid-19 в Киеве пока хватает, но город продолжает увеличивать количество тестирований – мэр

В Киеве пока хватает тестов на коронавирус, и город продолжает их закупать, сказал мэр Киева Виталий Кличко во время онлайн-пресс-конференции во вторник.

"Но в условиях нынешней эпидемиологической ситуации потребность в тестировании растет. Мы понимаем, что необходимо привлекать к оперативному тестированию частные и государственные лаборатории. И делать это нужно с четкой регламентации государства", - отметил Кличко.

Он также сообщил, что Киев продолжает увеличивать количество тестирований, чтобы оперативно выявлять инфицированных и предотвращать стремительное распространение вируса. В настоящее время показатель тестирования в столице - самый высокий в Украине и составляет почти 240 тестов на 100 тыс жителей.

В целом, по словам мэра, в коммунальных медучреждениях и лабораторном центре с начала пандемии исследовали более 171 тыс образцов биоматериала методом ПЦР, а методом ИФА на выявление антител сделали более 45 тыс тестов. При этом исследуют образцы и в частных клиниках Киева.

С марта в столице работают и мобильные бригады медиков, которые забирают биоматериал для анализа на коронавирус у пациентов дома. Только за минувшие сутки бригады отобрали 944 образцов материала, а всего с начала своей работы более 102 тыс.