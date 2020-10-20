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13:14 20.10.2020

Украина введет ограничения "красной" зоной по всей стране в случае 11-15 тыс. случаев COVID-19 в сутки

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Украина введет ограничения "красной" зоной по всей стране в случае 11-15 тыс. случаев COVID-19 в сутки

В Украине введут ограничения "красного" уровня эпидопасности в случае ежесуточного выявления 11-15 тыс. случаев COVID-19 и загрузки коек на уровне 85%, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов в ходе доклада в Верховной Раде во вторник.

По его словам, Минздрав разработал соответствующий план относительно способности системы здравоохранения страны, который предусматривает четыре уровня эпидопасности.

"Первый уровень – количество случаев 5-7 тыс. в сутки. Такую нагрузку система здравоохранения может выдерживать. Второй уровень – загруженность коек больными около 70% по стране, ориентированное ежедневное количество больных - 8-10 тыс. На этом уровне мы можем быть в ближайшие недели. В этом случае мы увеличим количество коек до 52 тыс., начнем реализацию мер, направленных на открытие временных госпиталей вне медучреждений. Обеспечим увеличение количества медработников во всех медучреждениях для пациентов с коронавирусом за счет привлечения медработников других отделений и заключения контрактов. Усилим контроль за выполнением ограничительных мер во всех административно-территориальных единицах",- сказал министр.

"Третий уровень – 11-15 тыс. больных в сутки, загруженность коек - не менее 85%. Тут дополнительно будем обеспечивать введение жестких карантинных ограничений в стране с использованием полного перечня ограничений "красного" уровня эпидопасности. Начнем мобилизацию всех медработников и других категорий работников. Организуем работу ведомственных учреждений для гражданского населения и обеспечим работу полевых госпиталей. Четвертый уровень: ресурсы системы здравоохранения исчерпаны - около 20 тыс. случаев в сутки. Тут мы должны будем активировать протоколы медицинской сортировки с приоритетом предоставления медицинской помощи", - добавил Степанов.

Теги: #карантин #степанов #минздрав #коронавирус
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