В Киеве за сутки выявлены 462 случая COVID-19, в том числе у 15 медиков – Кличко

За минувшие сутки в Киеве лабораторно подтверждены 462 новых случая коронавирусной болезни. 17 человек из числа ранее заболевших скончались, сообщил городской голова столицы Виталий Кличко.

"Всего коронавирус унес жизни 604 киевлян. Подтвержденных случаев заболевания COVID-19 на сегодня в столице уже 31,310 тыс.", - рассказал Кличко на онлайн-пресс-конференции во вторник.

Среди заболевших - 248 женщин в возрасте от 19 до 92 лет, 178 мужчин от 18 до 102 лет, 15 девочек от пяти до 17 лет и 21 мальчик в возрасте от четырех месяцев до 17 лет.

Также среди заболевших 15 медиков.

В больницы госпитализированы 52 пациента, остальные лечатся дома под контролем врачей.

Выздоровели за сутки 207 человек.

Всего коронавирус преодолели 10 916 жителей Киева.

Больше всего случаев заболевания за сутки выявлены в Деснянском – 97, Оболонском – 64, Святошинском районах – 48 случаев.