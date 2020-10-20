КС отказал в удовлетворении ходатайств о переносе слушания дела о конституционности антикоррупционного законодательства

Конституционный суд Украины отказал в удовлетворении ходатайств об отводе судей и переносе слушания по представлению о конституционности антикоррупционного законодательства и приступил к рассмотрению дела в форме письменного слушания.

Как передает корреспондент агентства "Интерфакс-Украина", перед непосредственным рассмотрением представления суд рассмотрел заявленные участниками ходатайства об отводе судей от рассмотрения дела и о переносе слушания, и отказал в их удовлетворении.

Как пояснил глава суда Александр Тупицкий, форма письменного слушания не предполагает обязательного присутствия участников конституционного производства, поэтому ходатайство о переносе слушания ввиду отсутствия представителей президента и Верховной Рады не удовлетворено.

В настоящее время судья-докладчик по делу Игорь Слиденко излагает материалы конституционного производства, после чего, согласно процедуре письменного слушания, открытая часть заседания будет завершена и суд перейдет к закрытой части рассмотрения представления.